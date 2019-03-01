Джейкобс: действительно верю, что Головкин выиграл у Альвареса оба боя

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс выразил уверенность, что экс-чемпион мира Геннадий Головкин в обоих случаях победил Сауля Альвареса, хотя судьи ни разу не отдали победу боксёру из Казахстана.

«Честно говоря, я действительно верю, что Головкин выиграл оба боя. Второй поединок был более близким, и нужно отдать должное Альваресу за то, что он сделал выводы. Но я всё равно думаю, что Сауль не победил. Как минимум во втором бою должна была быть ничья. Но лично я отдал бы оба боя Головкину», — приводит слова американца BoxingScene.

Напомним, что в первом поединке Головкина с Альваресом была зафиксирована ничья, а во втором судьи отдали предпочтение Альваресу. 4 мая Дэниел Джейкобс встретится с Саулем Альваресом в объединительном поединке.