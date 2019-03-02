Джейкобс: могу нокаутировать С. Альвареса

4 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет объединительный поединок в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом и чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

Фаворитом встречи считается Сауль, но Джейкобс убеждён, что ему под силу огорчить американца.

«Этот бой очень важен. Альварес — один из лучших средневесов и один из лучших бойцов в мире. Но чувствую, что я лучше, и докажу это. На 100% ощущаю, что могу нокаутировать Альвареса или остановить его техническим нокаутом. В прошлом у Канело были сильные оппоненты, высокие и талантливые, но он никогда не встречался с бойцом, который обладал бы всеми этими качествами одновременно», — приводит слова Джейкобса BoxingScene.