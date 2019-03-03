Боец UFC Бен Аскрен с победы дебютировал в UFC. На турнире UFC 235 Аскрен одержал победу в поединке с Робби Лоулером. Бой завершился уже в первом раунде — Аскрен успешно провёл приём, заставив Лоулера постучать и сдаться. Для Аскрена эта победа стала 19-й в смешанных единоборствах при нуле в графе поражений.

Напомним, что на турнире UFC 235 пройдёт сразу два титульных поединка — Тайрон Вудли будет защищать титул в поединке с Камару Усманом а Джон Джонс — в бою с Энтони Смитом.

UFC 235. Основной кард:



Джон Джонс — Энтони Смит

Тайрон Вудли — Камару Усман

Бен Аскрен — Робби Лоулер — победа Аскрена приёмом в первом раунде

Чжанг Вейли — Тешия Торрес — победа Вейли единогласным решением судей

Педро Муньос — Коди Гарбрандт — победа Муньоса техническим нокаутом в первом раунде.