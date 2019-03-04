Аскрен вызвал Тилла на бой, Даррен ответил

Американский полусредневес UFC Бен Аскрен вызвал на поединок британца Даррена Тилла.

В минувшее воскресенье на турнире UFC 235 Аскрен победил Робби Лоулера. Через две недели Тилл на ивенте в Лондоне подерётся с Хорхе Масвидалем.

«Эй, Даррен, теперь, когда между нами мало преград, я не вижу, чтобы ты болтал. Увидимся в Лондоне, болван!» — написал Аскрен в «Твиттере».

«Бен, твоё выступление было дерьмовым. Ты выиграл еле-еле. Ты уродлив. Твой подбородок слишком большой, чтобы не попасть. Ты никого не уважаешь Я говорил, что ты кудрявый м… к? Увидимся в Лондоне, Маппет!» — ответил Тилл.

«Будем считать, что это было «да». На этот раз не уклоняйся от поединка со мной ради более лёгкого боя», — завершил диалог Аскрен.