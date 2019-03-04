Уайт: не согласен с тем, что бой Аскрена и Лоулера был остановлен

Президент UFC Дэна Уайт высказал недовольство остановкой поединка Робби Лоулера и Бена Аскрена на турнире UFC 235. Стоит отметить, что Херб Дин остановил поединок в связи с тем, что Робби Лоулер потерял сознание после удушающего приёма. Лоулер после боя отметил, что он оставался в сознании, но специально расслабился, чтобы избежать приёма.



«Плохая остановка боя. У нас были дебаты, в которых участвовали я, судьи и комиссия. Это была очень плохая сотановка боя, это отстой, потому что бой был хороший.



Аскрен крепкий, как гвоздь. Лоулер ударил его очень сильно, он выглядел так, будто попал под автобус. Он получил этот урон в первые секунды первого раунда и смог вернуться. Я не согласен с тем, что бой был остановлен. Но такое случается», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.