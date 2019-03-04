Аскрен: меня бы освистали болельщики, если бы я дрался, как Усман с Вудли

Боец UFC Бен Аскрен очень недоволен поединком за титул в полусреднем весе между Камару Усманом и Тайроном Вудли.



«Меня бы освистали болельщики, если бы я дрался так же, как Камару Усман с Тайроном Вудли. Сколько времени они просто пролежали на настиле? Усман толкал Вудли в сетку. Находясь в маунте, он ничего не делал. Меня постоянно критиковали за подобное. Мне очень не понравился бой.



Но я разочарован тем, как работает персонал UFC. Я хотел находиться в углу у Тайрона во время боя. Но меня остановили, когда я попытался выйти. Не пустили в угол — могли бы найти место в первых рядах. Есть правила, да, но я думал, что этот вопрос был решён», — приводит слова Бена Аскрена MMAFighting.