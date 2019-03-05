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Аскрен: хочу получить благословение Вудли на поединок с Усманом

Аскрен: хочу получить благословение Вудли на поединок с Усманом
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Бен Аскрен подчеркнул, что он не против встретиться в титульном поединке с Камару Усманом, но для начала он хотел бы получить благословение от бывшего чемпиона организации в полусреднем весе Тайроном Вудли.

«Думаю, что бой Даррена Тилла и Хорхе Масвидаля выдастся интересным. Я считаю, что Масвидалю по силам победить Тилла, но лучшую версию Хорхе Масвидаля мы видим далеко не всегда. Если это случится, то у него хорошие шансы на победу, но более вероятной я вижу всё-таки победу Тилла.

Бой с Камару Усманом, если они откажутся от идеи встретиться с Колби Ковингтоном? Да, это было бы отлично. Но я сначала бы посоветовался с Тайроном Вудли, я хочу получить его благословение на этот поединок», — приводит слова Бена Аскрена MMAFighting.

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