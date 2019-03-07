Аскрен: очевидно, что Уайт меня презирает

Полусредневес UFC Бен Аскрен рассказал о своих отношениях с президентом организации Дэной Уайтом.

«Презрение Даны ко мне настолько ясно и очевидно. Это так весело, потому что он продолжает говорить: «Нет, ты мне нравишься, Бен. Ты мне нравишься». Но буквально каждое действие, каждый язык тела говорят совершенно о другом. Я никогда не нравился ему. Это началось в 2013 году, когда они отказались подписать меня, и это продолжается до сих пор.



Я несколько раз предлагал ему встретиться, чтобы быть разумным, как должны делать взрослые люди. Но он отказался от встречи. Я искренне не знаю, в чём его проблема со мной. Буду ли я в депрессии из-за этого? Нет. Я просто собираюсь двигаться дальше. UFC 235 было действительно большим шоу, и было много разных опросов, показывающих, что бой, который больше всего интересовал людей, — это мой бой. Я собираюсь стать большой звездой в этой компании», — цитирует Аскрена MMA Fighting.