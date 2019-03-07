Уайлдер: Миллер может нокаутировать Джошуа

1 июня в Нью-Йорке пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером. Ожиданиями от этой встречи поделился обладатель титула по версии WBC Деонтей Уайлдер, отметив, что у Миллера есть неплохие шансы на успех.

«Думаю, у Миллера есть неплохие шансы. Я не считаю, что Джошуа обладает каким-то жёстким стилем. Посмотрите на его минувшие бои. Если бы не рефери тех встреч, возможно, результаты были бы иными. Особенно это касается поединка с Паркером, где рефери был ужасен, то же самое можно сказать о противостоянии Энтони с Такамом. Так что у Миллера есть шансы на победу. Особенно, если он затянет Джошуа в поздние раунды, как это удалось сделать Кличко.

Но в то же время, надо признать, что у Джошуа есть шанс на досрочную победу, он даже больше, чем вариант с победой Джошуа по очкам", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.