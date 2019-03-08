Малиньяджи будет выступать в кулачных боях и может встретиться с Лобовым

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, сообщает MMA Fighting.

За последний месяц промоушен уже подписал второго известного бойца. 13 февраля Bare Knuckle FC объявил о соглашении с экс-бойцом UFC Артёмом Лобовым. Учитывая то, что Лобов и Малиньяджи могут выступать в одной весовой категории, велика вероятность, что в будущем они встретятся в Bare Knuckle FC. Более того, по неофициальной информации, о поединке Артёма и Поли уже договорились. Единственное оставшееся условие для его проведения — победа Лобова в дебютном бою в промоушене, который состоится 20 апреля.

Глава Bare Knuckle FC Дэйв Фельдман не стал подтверждать такие слухи, но заметил, что в поединке Лобова и Малиньяджи есть смысл.