UFC Fight Night 146: Куницкая единогласным решением судей победила Рено

В ночь с 9 на 10 марта мск в Вичите (штат Канзас, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. В эти минуты проходят бои предварительного карда.

Российский боец Яна Куницкая победила американку Марион Рено. Бой завершился единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. Для россиянки эта победа стала 12-й при четырёх поражениях в профессиональной карьере.

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 146 станет поединок в тяжёлом весе, в котором силами померятся Деррик Льюис и Джуниор дос Сантос.

UFC Fight Night 146. Основной кард

Деррик Льюис (265,5 фунтов) — Джуниор дос Сантос (246,5 фунтов)

Элизеу Залески (170,5) — Кёртис Миллендер (170)

Тим Минс (171) — Нико Прайс (170,5)

Благое Иванов (254,5) — Бен Ротвелл (264,5)

Бенел Дариуш (156) — Дрю Добер (156)

Тим Бёш (185) — Омари Ахмедов (184)