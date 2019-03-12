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Макгрегор арестован после нападения на фаната

Макгрегор арестован после нападения на фаната
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован после того, как разбил телефон поклонника возле ночного клуба в Майами-Бич, сообщает Daily Mail. По информации издания, ирландцу предъявлено обвинение в мелком преступлении с применением физического насилия.

Согласно отчету об аресте, Макгрегор покидал ночной клуб в понедельник в пять утра. Неназванный поклонник пытался сделать фото с ирландцем на свой телефон, после чего Конор выбил аппарат из его рук и несколько раз топнул по нему.

По словам полицейских, Макгрегор подобрал телефон стоимостью $1000 и ушёл с ним.

Также опубликован полицейский снимок задержанного Макгрегора.

Задержанный Макгрегор
Задержанный Макгрегор
Фото: Daily Mail

Ранее Конор отбыл своё наказание за нападение на автобус перед турниром UFC 223.

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