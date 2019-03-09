Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Произвольная программа
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор выполнил общественные работы в церквях Бруклина

Фото: Harry How/Getty Images
Макгрегор выполнил общественные работы в церквях Бруклина
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отбыл своё наказание за нападение на автобус перед турниром UFC 223, сообщает MMAJunkie. Макгрегор выполнял общественные работы в двух церквях Бруклина.

Ирландский спортсмен на протяжении пяти дней занимался в этих церквях ручным трудом. Условия работы были организованы таким образом, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны поклонников и прессы. Помимо общественных работ Макгрегор провёл долгую беседу со священником.

Напомним, что Макгрегор вместе со своей командой из 20 человек совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223 в апреле 2018 года, разбив окно автобуса. Суд приговорил Конора Макгрегора к пяти дням общественных работ.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент