Макгрегор выполнил общественные работы в церквях Бруклина

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отбыл своё наказание за нападение на автобус перед турниром UFC 223, сообщает MMAJunkie. Макгрегор выполнял общественные работы в двух церквях Бруклина.



Ирландский спортсмен на протяжении пяти дней занимался в этих церквях ручным трудом. Условия работы были организованы таким образом, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны поклонников и прессы. Помимо общественных работ Макгрегор провёл долгую беседу со священником.



Напомним, что Макгрегор вместе со своей командой из 20 человек совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223 в апреле 2018 года, разбив окно автобуса. Суд приговорил Конора Макгрегора к пяти дням общественных работ.