Имадаев дебютирует в UFC поединком с Гриффином

Боец смешанных единоборств Зелим Имадаев проведёт дебютный поединок в UFC 13 апреля, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото. Соперником россиянина станет Макс Гриффин, соперники померятся силами в полусреднем весе. Эта встреча пройдёт на турнире UFC 236 в Атланте, главным событием которого станет бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.

Имадаев известен выступлениями в промоушене Fight Nights Global. Всего в смешанных единоборствах он провёл восемь поединков, сумев победить во всех из них. При этом все победы были добыты досрочно. Что касается Гриффина, то на его счету в MMA 14 побед при 6 поражениях. Из них 2 победы он добыл в UFC, также под эгидой промоушена он потерпел уже 4 поражения.