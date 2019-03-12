Ломаченко: на месте Гарсии никогда бы не согласился на бой со Спенсом

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко отдал должное чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии за то, что тот согласился на поединок с обладателем пояса IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом, при этом украинец признал, что сам бы не согласился на такой бой.

«Это очень большой шаг. Я уважаю его за это. Конечно, нельзя сказать, что победа невозможна, но, будь я на его месте, я бы не согласился на такую встречу. Спенс — особенный боксёр, и таким его делает постоянное давление на соперников и мощь. Габариты очень разнятся. Гарсия поднялся на две весовые категории, чтобы встретиться с лучшим полусредневесом», — приводит слова Ломаченко Boxingnews24.

Бой Эррола Спенса и Майки Гарсии пройдёт 16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США).