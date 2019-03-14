Тилл: Аскрену стоит сначала подняться в рейтинге, а затем вызывать меня на бой

Боец UFC Даррен Тилл подчеркнул, что Бену Аскрену стоит сначала продвинуться вверх в рейтинге UFC, а затем уже рассчитывать на их очный поединок.



«Он может говорить и кричать что угодно, но ему нужно продвигаться вверх в рейтинге. Всё зависит от того, с кем хочу драться я, а не Бен Аскрен. У него всего один бой в UFC. Ему следует идти своим путём.



Бой Аскрена с Робби Лоулером? Я считаю, что Аскрен выиграл этот поединок. Я думаю, что рефери правильно остановил бой. Он выиграл поединок, но бой определённо был очень сложным для Аскрена. Бен — умный парень. Я не знаю, как он на самом деле относится ко мне. Я ничего не говорю плохого о нём. Мне без разницы, что он делает и что говорит. Я просто отвечаю ему, когда он перегибает. Думаю, что он просто продвигает себя таким образом», — приводит слова Тилла MMAFighting.