Гарсия: если появится возможность — накинусь на Спенса и заберу нокаут

16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и чемпиона мира в лёгком весе Майки Гарсии. В преддверии поединка Гарсия поделился своими ожиданиями от предстоящего боя.



«Техас для меня как второй дом. Я выиграл здесь два титула чемпиона мира. Особенная поддержка фанатов здесь была для меня особым моментом. Я должен выйти на ринг в субботу вечером и показать, почему я принял этот бой. Я хочу войти в историю, а этот поединок сможет дать мне это.



Я готов сделать всё возможное, чтобы выиграть этот поединок. Мы усердно тренировались и точно способны пройти все 12 раундов. Но если у меня будет шанс нанести урон сопернику, то я накинусь на него и заберу свой нокаут», — приводит слова Майки Гарсии BoxingScene.

