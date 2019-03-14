Спенс: собираюсь наказать Майки Гарсию

16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и чемпиона мира в лёгком весе Майки Гарсии. В преддверии поединка Спенс поделился ожиданиями от предстоящего боя.



«Разница в габаритах не будет иметь никакого значения. Навык к навыку, талант к таланту. здесь я лучше, я доминирую над ним во всех аспектах. На бумаге он — самый сильный противник на сегодняшний день, но ринг всё покажет.



Я знаю, что я лучший боец, лучший боксёр в мире, и я собираюсь доказать это в субботу вечером. Я собираюсь наказать его и подумать о том, что зря он не послушался своего брата и принял этот бой», — приводит слова Эррола Спенса BoxingScene.