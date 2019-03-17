Масвидаль после победы на турнире UFC Fight Night 147 устроил драку с Эдвардсом

Вчера, 16 марта, в Лондоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. Главным его событием стал поединок в полусреднем весе, в котором встретились экс-претендент на титул Даррен Тилл и Хорхе Масвидаль. Бой был остановлен во втором раунде после того, как Масвидаль нокаутировал Тилла.

После победы Масвидаль во время интервью устроил драку с Леоном Эдвардсом. Сообщается, что в результате инцидента Эдвардс получил рассечение. В данный момент делом занимается полиция.

Видео также доступно в «твиттере» ESPN MMA.

В предварительном карде турнира россиянин Сапарбек Сафаров единогласным решением судей победил румынского бойца Николае Негумереану. Эта победа стала для Сафарова первой в UFC.