Арум: Головкин уже не лучший средневес в мире. Лучший — Сауль Альварес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, почему бывший чемпион мира по боксу в средем весе Геннадий Головкин не подписал контракт с телеканалом ESPN.



«Он встретился с нами и с ESPN, но его требования не соответствовали нашим планам, поэтому мы не подписали с ним контракт. Мы подписали Тайсона Фьюри. Он, на мой взгляд, лучший супертяжеловес в мире, и ему тридцать лет. Головкину же далеко за 30, и он уже не лучший средневес в мире. Лучший — Сауль Альварес.

ESPN не согласились на требования Головкина. Он имеет право просить всё, что хочет, потому что он свободный агент, но эти требования не соответствовали планам ESPN. Ничего личного, потому что Геннадий — хороший парень", — цитирует Арума Boxingnews24.

Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN на шесть поединков.