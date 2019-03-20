Диллашоу провалил допинг-тест и добровольно отказался от титула

Боец UFC Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тест и добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе. Об этом сообщил сам спортсмен на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Обращаюсь ко всем своим фанатам, хочу сообщить вам первым, что USADA и атлетическая комиссия штата Нью-Йорк обнаружила в моих допинг-пробах следы запрещённых препаратов. Не могу передать словами, насколько я разочарован. Знайте, что я и моя команда работаем над тем, чтобы понять, что случилось, и разрешить эту ситуацию как можно быстрее.

Проявляя уважение к бойцам нашего дивизиона, сообщил руководству UFC, что я добровольно отказываюсь от титула чемпиона. Хочу всех поблагодарить за поддержку», — написал Диллашоу.

В предыдущем бою Диллашоу имел шанс стать чемпионом организации в двух весовых категориях, но в поединке за пояс в наилегчайшем весе он досрочно уступил Хенри Сехудо.