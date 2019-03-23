Питерсон: Липинец — крутой парень

Американский боксёр Ламонта Питерсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом мира в суперлёгком весе по версии IBF россиянином Сергеем Липинцом.



«Знаю, как грамотно снять напряжение перед боем. Мы на высоком уровне, и мне будет противостоять лучший соперник. Я должен использовать эту возможность и продолжать двигаться вперёд. Липинец — крутой парень. У него за плечами 15 боёв, но он уже на вершине. Это мне интересно и ясно даёт понять, что этот парень планирует побить меня.



Я отношусь к каждому сопернику, как к чемпиону мира. Я должен выйти наи ринг и выполнить свою работу. В воскресенье буду делать так. Завершение карьеры? Пока об этом не задумываюсь, но я должен оценивать ситуацию после каждого боя, чтобы понимать, есть ли смысл двигаться дальше», — приводит слова Питерсона Boxing News 247.