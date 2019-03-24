Пулев нокаутировал Дину

В Коста-Месе (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого дебютный поединок в США провёл бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев. Соперником опытного болгарина был Богдан Дину.

Румын, невзирая на статус аутсайдера, неплохо начал встречу и беспокоил Пулева точными ударами. В четвёртом раунде у Кубрата открылась сечка у левого глаза. Наконец, с пятой трёхминутки фаворит начал прибавлять, в то время как Дину, наоборот, снизил активность. В седьмом раунде Дину оказался в нокдауне, но сумел подняться. Тем не менее Пулев донёс до соперника ещё один жёсткий правый, что привело ещё к одному нокдауну, Дину сумел продолжить бой, но уже следующая атака Кубрата привела к очередному вмешательству рефери, который на этот раз уже зафиксировал победу Пулева техническим нокаутом.