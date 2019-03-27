Источник: поединок Майорги и Мартинеса под угрозой срыва из-за возраста Рикардо

Поединок бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Рикардо Майорги и перспективного бойца Лестера Мартинеса, который должен был состояться 6 апреля 2019 года на турнире в Гватемале, находится под угрозой срыва.



«Если поединок Майорги состоится, это будет грубым нарушением существующих правил. Всю ответственность мы возложим на организаторов и применим к ним соответствующие санкции», — приводит заявление Никарагуанской комиссии BoxingScene.



Предполагается, что Никарагуанская комиссия не желает выдавать Рикардо Майорге лицензию в связи с возрастом спортсмена — Майорге в октябре исполнилось 46 лет.



Напомним, 45-летний Рикардо Майорга последний раз появлялся на ринге в апреле 2018 года, когда досрочно проиграл Родольфо Гомесу. Это поражение стало для него третьим в минувших четырёх поединках.