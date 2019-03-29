Масвидаль и Аскрен достигли договорённости о бое и могут встретиться 6 июля

Бойцы смешанных единоборств Хорхе Масвидаль и Бен Аскрен, выступающие под эгидой UFC, достигли устной договорённости о проведении встречи, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Предполагается, что этот бой состоится на турнире UFC 239, который состоится в Лас-Вегасе 6 июля. Первоначально в UFC предлагали организовать поединок 8 июня, но эта дата не подошла Масвидалю. Ожидается, что формальности будут улажены в скором времени и о бое объвят официально.

Хорхе Масвидаль в предыдущем поединке нокаутировал Даррена Тилла. Что касается Аскрена, то он пока провёл один бой в UFC. Дебютное выступление было ознаменовано досрочной победой над экс-чемпионом организации Робби Лоулером.