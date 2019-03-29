Гвоздик: не думаю, что сторона Стивенсона хочет со мной контактировать

1 декабря 2018 года в Квебеке состоялся титульный бой в полутяжёлом весе, по итогам которого Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и отобрал у того пояс по версии WBC. Украинец добыл победу нокаутом. После боя канадцу стало плохо и он был госпитализирован. Врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг. Он был введён в состояние искусственной комы, а сейчас проходит процесс реабилитации.

По словам Гвоздика, за время, прошедшее с момента боя, ему не удалось пообщаться с представителями Стивенсона.

«Не хочу казаться эгоистом, но я не чувствую вины. На его месте мог оказаться и здесь нет чьей-то вины. Рефери также не виноват, это не была поздняя остановка, не знаю, почему так случилось, просто случилось.

Это не было следствием одного удара, возможно, он прошёл сложную весогонку. А может что-то случилось до боя. Не чувствую вины, я боец, что я должен был делать? Что касается того, общался ли я с ним, то я отправил ему сообщение, в котором поддержал его. Никогда не контактировал с ним после боя. Не думаю, что я тот человек, с которым хотелось бы пообщаться стороне Адониса", — приводит слова украинца Los Angeles Times.

