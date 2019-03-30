Корешков победил Джаспера, Мохнаткина уступила Хардинг на турнире Bellator 219

В ночь с 29 на 30 марта мск в Темекуле (Калифорния, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 219. В главном поединке турнира встречались Брэндон Гиртц и Саад Авад.



Поединок продлился все три запланированных раунда. Победителем по единогласному решению судей вышел Брэндон Гритц.



В соглавном поединке турнира Даниэль Штраус победил Шейна Крачтена приёмом в первом раунде.



В основном карде турнира россиянин Андрей Корешков встречался с Майком Джаспером и победил американца единогласным решение судей по итогам трёх раундов.

В предварительном карде в поединках под эгидой организации дебютировала Марина Мохнаткина, которая проиграла Джаней Хардинг единогласным решением судей.



Bellator 219. Основной кард.



Брэндон Гритц — Саад Авад — победа Гритца единогласным решением судей

Даниэль Штраус — Шейн Крачтен — победа Штрауса приёмом в первом раунде

Андрей Корешков — Майк Джаспер — победа Корешкова единогласным решением судей

Джо Шиллинг — Кит Берри — победа Шиллинг единогласным решением судей.