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Корешков победил Джаспера, Мохнаткина уступила Хардинг на турнире Bellator 219

Корешков победил Джаспера, Мохнаткина уступила Хардинг на турнире Bellator 219
Бокс/ММА / ММА

В ночь с 29 на 30 марта мск в Темекуле (Калифорния, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 219. В главном поединке турнира встречались Брэндон Гиртц и Саад Авад.

Поединок продлился все три запланированных раунда. Победителем по единогласному решению судей вышел Брэндон Гритц.

В соглавном поединке турнира Даниэль Штраус победил Шейна Крачтена приёмом в первом раунде.

В основном карде турнира россиянин Андрей Корешков встречался с Майком Джаспером и победил американца единогласным решение судей по итогам трёх раундов.

В предварительном карде в поединках под эгидой организации дебютировала Марина Мохнаткина, которая проиграла Джаней Хардинг единогласным решением судей.

Bellator 219. Основной кард.

Брэндон Гритц — Саад Авад — победа Гритца единогласным решением судей
Даниэль Штраус — Шейн Крачтен — победа Штрауса приёмом в первом раунде
Андрей Корешков — Майк Джаспер — победа Корешкова единогласным решением судей
Джо Шиллинг — Кит Берри — победа Шиллинг единогласным решением судей.

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