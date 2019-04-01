Хирн хочет, чтобы Джошуа провёл бой на новом стадионе «Тоттенхэма»

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа может провести очередной поединок на новом стадионе клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Ранее Джошуа дважды дрался на стадионе «Уэмбли».

«Хочу, чтобы Джошуа провёл бой на новом стадионе «Тоттенхэма». Шоу на больших стадионах — редкость. Но Джошуа уже вырос из закрытых арен. Новый стадион «Тоттенхэма» выглядит невероятно, он ультрасовременен, настоящее произведение искусства.

Я не знаю, какие планы у «Тоттенхэма» на стадион, но думаю, что его можно использовать для таких соревнований. Мы рассматриваем его в качестве места проведения боксёрских поединков. Моей отец хорошо знает президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви, посмотрим, как всё сложится», — цитирует Хирна Evening Standard.

Следующим соперником Джошуа станет Джаррелл Миллер. Этот бой состоится 1 июня в Нью-Йорке (США).