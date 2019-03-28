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Хирн: Джошуа, вероятно, будет боксировать с Усиком

Хирн: Джошуа, вероятно, будет боксировать с Усиком
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Промоутер Эдди Хирн назвал очередных соперников чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа. Хирн заявил, что Джошуа проведёт серию поединков по защите титулов, если стороны не достигнут соглашения о бое с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Если бой с Уайлдером не состоится, то будут защиты титулов WBO — с Усиком, IBF — с Пулевым и защита титула WBO. Также необходимо провести бой за титул WBA. Так что после боя с Джарреллом Миллером мы посмотрим, как будут обстоять дела с Уайлдером. Если поединок не состоится, то организуем другого соперника, скорее всего, Усика», — цитирует Хирна BoxingScene.

Бой Миллера и Джошуа состоится в рамках вечера бокса 1 июня в Нью-Йорке (США).

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