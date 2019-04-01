Поветкин — о бое с Джошуа: руки у меня не стояли на месте

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе российский боксёр Александр Поветкин поделился мыслями о своём недавнем сопернике Энтони Джошуа, которому он проиграл техническим нокаутом.



«Неприятно было проиграть Джошуа. Я не ожидал, что в один момент пропущу удар, который решит исход боя. Звоночек был, когда перед этим был бой в Англии и я пропустил удар от Прайса. Руки у меня на месте не стояли, руки сильно болели на протяжении последних нескольких боёв. Были осколки в руках, били по нервам.



Начал пропускать удары, пропустил с Прайсом и пропустил с Джошуа удар, который не видел. В бою с Такамом Карлос попал в перчатку, а я — по нему. Первый удар Джошуа меня потряс, а дальше было дело техники. Я был в расплывчатом состоянии, как пьяный. Дали бы продолжить — он бы меня добил.



Джошуа — один из сильнейших. Есть ещё Уайлдер. Он мне не то чтобы враг, но он своеобразный парень, с хорошим, сильным ударом», — сказал Поветкин в интервью Octagon TV.