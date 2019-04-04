Миллер: Джошуа наносит множество ударов в начале боя, но это не сработает

Американский боксёр Джаррел Миллер поделился ожиданиями от боя с чемпионом мира британцем Энтони Джошуа. Этот поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«В начале боя Джошуа наносит множество ударов. Он пытается отправить соперника в нокаут, проводит комбинации. Но неважно, какие у него планы, они не сработают. В боксе важно и такое понятие, как сердце. Нужно биться с сердцем. И этим нельзя обзавестись, принимая какие-либо витамины», — цитирует Миллера Boxing News 24.

Напомним, что в андеркарде боя Джошуа — Миллер будет боксировать экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук. В последний раз Келл появлялся на ринге в декабре 2018 года, когда победил Майкла Зерафу.