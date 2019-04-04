Нурмагомедов — Конору: ты ошибаешься, если думаешь, что тебе ничего не угрожает

Российский боец ММА чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальные твиты ирландца Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор назвал супругу Нурмагомедова, одетую в хиджаб, «полотенцем». Этот комментарий многие сочли оскорбительным по отношению к мусульманам.

«Если ты думаешь, что можешь оскорблять целую религию и чувствовать себя в безопасности, то ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».

Твит, в котором он назвал супругу Хабиба «полотенцем», Макгрегор вскоре удалил, но в интернете уже разошлись скриншоты.

Напомним, что Макгрегор и Нурмагомедов встретились на ринге в 2018 году. Тогда победу удушающим приёмом одержал российский боец. Сразу после боя возникла потасовка, Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора. Как объяснил российский боец, к конфликту привели оскорбительные комментарии Макгрегора перед боем.