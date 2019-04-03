Нурмагомедов — Макгрегору: ты насильник и лицемер

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на слова о жене, затронув также личную жизнь ирландца.



«Насильник. Ты просто насильник. Ты лицемер, который не способен отвечать за свои поступки. Справедливость найдёт тебя. Ещё увидимся», — написал в своём «твиттере» Хабиб Нурмагомедов, прикрепив фотографию Конора Макгрегора с Терри Мюррей, ранее потребовавшей от Конора признать отцовство её дочери, родившейся в 2018 году.

Ранее стало известно, что Макгрегор подозревается в сексуальном насилии. Расследование по соответствующему делу ведёт полиция Ирландии. Речь идёт об инциденте, произошедшем в декабре 2018 года в Дублине.



В январе 2019 года Конор был задержан правоохранительными органами и после допроса отпущен. Подчёркивается, что ему ещё не предъявлены обвинения.



Стоит отметить, что в новом витке конфликта Макгрегора и Нурмагомедова, Конор назвал жену Хабиба «полотенцем», прикрепив её фото в хиджабе, однако вскоре удалил твит.

Макгрегор назвал жену Нурмагомедова «полотенцем», но вскоре удалил твит