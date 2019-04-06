Тренер Веласкеса: Кейн проиграл Нганну из-за запрещённого удара по затылку

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса, подчеркнул, что поражение его подопечного в бою с Франсисом Нганну произошло из-за того, что Франсис нанёс Кейну запрещённый удар по затылку.



«Когда пересматривал запись поединка, я постоянно перематывал повтор, но так и не понял, что случилось. Колено вылетело. Кейн сказал мне, что он был в порядке, до тех пор пока Франсис Нганну не ударил его по затылку тыльной стороной кулака. На повторе я увидел, что первый попавший удар был запрещённым ударом по затылку. После этого Кейн поплыл. Это и стало началом цепочки событий. Но никто не заметил, что удар был запрещённым.



Если бы судьи увидели это, то бой был бы признан несостоявшимся. Но судья не заметил, как и я с первого просмотра боя. Не знаю, специально ли Франсис нанёс тот удар. Но запрещённый удар был. Можете пересмотреть запись боя внимательно и увидеть это», — приводит слова Хавьера Мендеса MMAFighting.