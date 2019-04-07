Майорга не намерен завершать карьеру

В ночь с 6 на 7 апреля мск в Гватемале состоялся турнир по профессиональному боксу, в ходе которого выступил ветеран ринга, экс-чемпион мира Рикардо Майорга. Соперником 46-летнего никарагуанца был дебютант профи бокса Лестер Мартинес.

Молодой Мартинес легко справился с Майоргой, одержав победу за два раунда. Тем не менее, невзирая на тяжёлое поражение Рикардо не намерен вешать перчатки на гвоздь.

«Ещё два боя и тогда я попрощаюсь с профессиональным боксом», — приводит слова Майорги BoxingScene.

Отметим, что Майорга потерпел три поражения кряду и четыре в последних пяти боях, при этом все они были досрочные. Пик карьеры никарагуанца пришёлся на начало минувшего десятилетия. Тогда он дважды победил Вернона Форреста, а также провёл поединки с Оскаром де ла Хойей и Феликсом Тринидадом.