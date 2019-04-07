Орловский хочет выступать в UFC ещё пять лет

Белорусский боец UFC, бывший чемпион организации Андрей Орловский подчеркнул, что планирует продолжать свои выступления на протяжении четырёх или пяти лет.



«Я хотел бы продолжать выступления на протяжении четырёх-пяти лет. Посмотрим. Сейчас, когда мне 40 лет, я тренируюсь даже больше, ечм когда мне было 25 лет. Каждое утро, когда я просыпаюсь в тренировочном лагере, я помню, для какой цели я иду вперёд — я хочу снова стать чемпионом мира.



Я проиграл несколько боёв в последнее время и я заново начинаю свой путь. У меня всё ещё есть энергия есть огонь в глазах. Мой организм в полном порядке, тк что почему бы мне и не продолжать выступать?», — приводит слова Андрея Орловского MMAJunkie.



Орловский вернётся в октагон 27 апреля, соперником Андрея станет бразильский боец японского происхождения Аугусто Сакаи.

