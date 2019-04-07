Малиньяджи: если не нанесу Лобову травму, то не буду считать это своей победой

Бывший чемпион мира по боксу, боец промоушена Bare Knuckle FC Поли Малиньяджи поделился мнением о своём будущем оппоненте Артёме Лобове.



«Я видел бой Лобова в Bare Knuckle. Это было ужасно. Он вынослив, и у него достаточно крепкий подбородок. Но насколько точным он будет в поединке с настоящим боксёром? Я же буду точен. Буду использовать его лицо как мишень для игры в дартс.



Вопрос даже не в том, кто победит, моя победа не подлежит сомнению. Вопрос в том, как сильно я смогу его травмировать. Если он не получит травму, которая останется с ним навсегда, то я не буду считать это своей победой», — приводит слова Поли Малиньяджи MMAFighting.

Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Это был первый случай с 1889 года, когда бойцы вышли на ринг без перчаток. Согласно правилам промоушена, спортсмены выступают лишь в бинтах.