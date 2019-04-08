Лобов — Найту: скинь адрес, пришлю тебе выпивки, чтобы подлечился

Российско-ирландский боец Артём Лобов после победы в кулачных боях промоушена Bare Knuckle FC над Джейсоном Найтом поддержал соперника. Сам Найт пожелал удачи Лобову в следующих боях.

«Возможно, всё это выглядит страшно, мы на фото после боя, но Артём провёл со мной поединок, который я хотел. Очень уважаю тебя, брат! Удачи в следующих боях», — написал Найт в «твиттере».

«Мудрые слова, Джейсон! Битва была серьёзной. Скинь мне в личку свой адрес, я отправлю тебе хорошей выпивки, чтобы ты мог подлечиться», — ответил в комментариях Лобов.

Напомним, Лобов победил Найта единогласным решением судей во время вечера боёв BKFC 5. Следующим соперником Артёма может стать Поли Малиньяджи. Лобов и Найт являются бывшими бойцами UFC.