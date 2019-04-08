Макгрегор — о победе Лобова: что за животное! Горжусь тобой!

Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал дебют своего друга Артёма Лобова в кулачных боях Bare Knuckle FC. Российско-ирландский боец дебютировал с победы над американцем Джейсоном Найтом. Лобов победил единогласным решением судей.

«Что за животное! Горжусь тобой, Артём! Невероятный бой! Поли Малиньяджи теперь стал милым и тихим, а на него это не похоже, ха-ха!

Мы хотим новый контракт на следующий бой Лобова! Он заслужил его!

Джейсон Найт выдал замечательное представление. Большое уважение ему!» — написал Макгрегор в «Твиттере».

Ранее у Малиньяджи и Лобова возникла стычка. Бывший чемпион мира по боксу дал пощёчину Лобову. Предполагается, что они могут встретиться на ринге в промоушене Bare Knuckle.