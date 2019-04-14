Порье: ещё не думал о бое с Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье, завоевавший титул 13 апреля на турнире UFC 236, признался, что пока не задумывался, как пройдёт встреча с полноценным чемпионом организации в этом дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Честно говоря, у меня не было времени думать о бое с Хабибом. Да, ходили разговоры, что, кто бы ни выиграл поединок на турнире UFC 236, тот получит бой с Нурмагомедовым, но пока я об этом не задумывался. Ведь знал, что меня ждёт сложнейший поединок с Холлоуэем. Теперь начну размышлять о том, как пройдёт бой с Хабибом, но пока не знаю, что произойдёт», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов уже отреагировал на победу Порье и пообещал ему встречу в сентябре.