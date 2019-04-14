Российский боец ММА Имадаев провоцировал на драку члена Зала славы UFC

Боец смешанных единоборств Макс Гриффин заявил, что ему не понравился российский боец Зелим Имадаев. По словам Гриффина, во время подготовки к бою россиянин конфликтовал с другими спортсменами. В рамках вечера боёв UFC 236 Гриффин победил Имадаева решением судей. Для россиянина этот бой был первым в организации.

«Мне не понравился Имадаев. Во время подготовки к бою он цеплял многих ребят в зале. А во время тренировки по джиу-джитсу он пытался ударить спарринг-партнёра в полёте коленом.

Также мне рассказывали, что во время тренировок он пытался спровоцировать на драку Форреста Грифина», — приводит слова Макса Bloody Elbow.

Форрест Гриффин – бывший чемпион UFC, который входит в Зал славы организации. Боец уже завершил профессиональную карьеру.