Шилдс: думаю, что смогла бы побить Кита Турмана

Абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс подчеркнула, что она смогла бы составить достойную конкуренцию мужчинам в мужском боксе.



«Я постоянно спаррингую с мужчинами и роняю их. Ломаю носы. Я постоянно избиваю парней. Думаю, что мне под силу побить Кита Турмана. Возможно, мужчины сильнее, чем я, но у меня лучше боксёрские навыки. Думаю, я бы заставила попотеть и Геннадия Головкина», — приводит слова Клариссы Шилдс TMZ.



Клариссе Шилдс провела девять поединков в своей профессиональной карьере, одержав в них девять побед, две из которых нокаутом. 13 апреля Шилдс стала абсолютной чемпионкой мира, одержав победу единогласным решением судей над немецкой спортсменкой Кристиной Хаммер.