Джейкобс: мы составили план «А», «Б» и «В» на бой с Альваресом

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс заявил, что готов к встрече на ринге с чемпионом мира по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом. Этот поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе (США).

«Недавно Альварес опубликовал видео с тренировок, где он бьёт грушу. Там он пробовал разные удары, а люди начали говорить, в какой прекрасной форме находится Сауль. Но я смотрел на другое — на его колени и проблемы, которые могут быть у спортсмена. Я надеюсь использовать его слабые стороны, хотя и понимаю, что он будет полностью выкладываться на ринге.

Мы с моей командой разработали не только план «А», но и план «Б» и «В». Я знаю, что у меня преимущество в физике и габаритах. Также я постараюсь использовать свою мощь и интеллект, чтобы добиться победы», — цитирует Джейкобса BoxingScene.