Минеев — о драке с Исмаиловым: сжалился над тем, над кем природа посмеялась

«Друзья, здесь, в Турции, очень хорошо, несмотря на вчерашнее событие. Коротко его можно описать так: чужой против хищника, где Мага — и хищник, и чужой. Спанч-боб заигрался в трешток, и его нервы не выдержали. Вспомнив про давнее приглашение на MASF и заверив организаторов, что он порядочный человек и человек слова, он отправился с семьёй к нам. Не отойдя от эмоций легкой победы, он решил снять постановку и пришёл в ресторан, где проходил тихий семейный ужин отдыхающих. Новоиспечённый режиссёр намеренно спровоцировал конфликт и, гнусно воспользовавшись ситуацией, неожиданно ударил меня со всех сил по лицу. Удар был сравним с ударом 14-летней девочки, которая переела химии. Трусливый план не удался.

Пропустив от меня правый боковой и две маваши слева, обладатель большой головы и маленького интеллекта оказался в гроге. Его взяли на руки, и все могло бы закончиться, но неодарённый борец, он же ударник-неудачник, использовал последний шанс и упал мне в ноги, повалив меня за собой. Я сориентировался. Пропустив пяткой в рот, спанжик отлетел, был оттеснён толпой и зол от пропущенных ударов.

Турки намерены были вызвать полицию, но Камил, который 1000 раз пожалел, что поверил подлецу, как организатор, объяснил руководству, что это якобы постановка, и конфликт с полицией удалось уладить ради общего спокойствия.

Абдулманап и присутствовавшие гости старшего поколения из земляков Магомеда дали мне мудрый совет, к которым я, в отличие от Спанч-боба, прислушиваюсь. Мною было принято решение сжалиться над тем, над кем природа и так посмеялась. Ни на одном семинаре и мастер-классе горе-сценарист не присутствует. Люди его сторонятся, поведение нестабильное.

Проявив себя как лжец, он и сейчас вводит в заблуждение общественность, описывая произошедшее так, как хотел бы это видеть…

Хайпажор выложил пост со скриншотом, который наиболее соответствовал содержанию его поста, и продолжает давать спорные комментарии. Видимо, содержание видео его не устроило, ну а кого бы устроило видео, где герой-продюсер-режиссер пропускает 4 удара в голову ногой и по ошибке задевает земляка, разбивая ему губу.

Что мы имеем: удар исподтишка, фиаско на глазах у своей семьи и море лжи. Кстати, море теплое», — написал в своём «инстаграме» Минеев.