Джошуа: поединок с Руисом — новый вызов, уверен, что бой вызовет большой интерес

Британский боксёр Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Энди Руисом-младшим, который заменил Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест. Бой состоится 1 июня в Нью-Йорке.

«Руис — боец другого уровня, это новый вызов, но я с нетерпением его жду. Мы упорно работаем и готовимся к поединку вне зависимости от того, кто будет моим соперником. Уверен, к бою будет огромный интерес», — приводит слова Джошуа FightHype.

Ранее стало известно, что Миллер будет дисквалифицирован на шесть месяцев. Отметим, что Джошуа впервые выйдет на ринг в США. Долгожданный дебют британца был на грани срыва, но промоутер Энтони, Эдди Хирн, сумел договориться о замене. Рассматривалось несколько вариантов в качестве замены Миллеру.