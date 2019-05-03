Тренер: победы над Головкиным придали Альваресу уверенность в собственных силах

Эдди Рейносо, тренер Сауля Альвареса, заявил, что его подопечный готов к поединку с Дэниелом Джейкобсом, который состоится в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе.

«В таком возрасте многие боксёры заинтересованы в битве за титул чемпиона мира или больших боях. Но у Альвареса уже есть всё. Тем не менее, он может прогрессировать и дальше.

Когда побеждаешь боксёра уровня Геннадия Головкина, приобретаешь уверенность в собственных силах. В поединках с Головкиным Альварес использовал разные стили. В первом бое он рассчитывал на контратаки, во втором — на быстрые перемещения и давление. И в обоих случаях Альваес был успешен.

Мы уверены, что Альварес победит Джейкобса, отлично поработали в зале. За это время мы провели более 120 раундов спаррингов», — приводит слова Рейносо BoxingScene.

Поединок Альвареса и Джейкобса состоится в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе.