Фьюри высмеял соперника Джошуа, сравнив его с диснеевским персонажем

Британский боксёр Тайсон Фьюри посмеялся над следующим соперником чемпиона IBF, WBO, IBO и WBA в тяжёлом весе Энтони Джошуа. 1 июня Джошуа в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Арене» встретится с Энди Руисом-младшим. В своём «инстаграме» Фьюри сравнил Руиса с одним из персонажей диснеевского мультфильма «Вверх».

«Помните малыша из мультика «Вверх»? Он вырос и теперь будет биться с Джошуа за титул чемпиона мира», — написал в «сториз» в своём «инстаграме» Фьюри.

Напомним, Джошуа должен был сразиться с Джареллом Миллером, но соперника британца дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Миллер теперь пропустит шесть месяцев. Сам Джошуа, по всей видимости, хотел встретиться с Луисом Ортисом, но стороны так и не сумели договориться.