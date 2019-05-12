Бой Коробова с Алимом завершился вничью, Уильямс отобрал титул у Хёрда

В ночь с 11 на 12 мая мск в Фэрфаксе, штат Вирджиния, США, состоялся турнир по профессиональному боксу. Главным его событием стало титульное противостояние в первом среднем весе. Джаретт Хёрд, обладавший поясами по версиям WBA, IBF и IBO встречался с официальным претендентом Джулианом Уильямсом.

Уильямс здорово начал встречу и уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Первая четверть поединка осталась за ним. Середину боя записал себе в актив Хёрд, но в решающих раундах Джулиан снова был лучше. В восьмой трёхминутке его удары привели к рассечению на лице Хёрда, в девятом Джаретт едва устоял после жёсткого бокового удара. В двенадцатом раунде Уильямс также был точнее. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Уильямсу.

Таким образом, Джаретт Хёрд потерпел первое поражение на профессиональном ринге и потерял чемпионкские титулы.

В андеркарде этой встречи выступил экс-претендент на титул в среднем весе Матвей Коробов. Его соперником был Иммануэль Алим. Россиянин уверенно начал бой, но вскоре Алим адаптировался к техничному сопернику и всё чаще стал попадать. Коробов смотрелся предпочтительнее, но финальный спурт Алима в заключительных раундах, видимо, склонил судей насчитать ничейный исход.

Интересно, что изначально ринг-анонсер объявил победу Коробова, но после пересчёта очков судьи определили ничью.