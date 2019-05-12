Коробов: чувствовал себя тяжёлым и не ощущал остроты

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов поделился впечатлениями от поединка с Иммануэлем Алимом, в котором он сумел добиться только ничейного исхода. Россиянин отдал должное сопернику, а также признал, что чувствовал себя не лучшим образом.

«Чувствовал себя тяжёлым, не ощущал остроты. Было сложно реагировать и сдерживать его на дистанции. Мне есть над чем работать. Алим оказался более тяжёлым соперником, чем ожидал. Конечно, он не так силён, как Чарло, но он действительно хороший боксёр. Он продолжал идти вперёд и не испытывал страха. Алим постоянно выбрасывал удары», — приводит слова Коробова ESPN.

Поединок с Алимом стал для 36-летнего Коробова первым в 2019 году.