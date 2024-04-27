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Арман Царукян объяснил, почему считает Конора Макгрегора фаворитом в бою с Чендлером

Арман Царукян объяснил, почему считает Конора Макгрегора фаворитом в бою с Чендлером
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Топовый армянский боец Арман Царукян считает, что бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер не является умным бойцом и потерпит поражение в бою с известным ирландцем Конором Макгрегором.

«Он никогда не использует свой мозг и всегда дерётся ради болельщиков. Майкл попытается нокаутировать Конора, потому что тот очень опасен в первом раунде. Если это будет второй или третий раунд, то он проиграет бой. Он боец одного раунда. Если вы сможете справиться с ним во втором раунде, то вы обязательно выиграете. За ним интересно наблюдать, но он не очень умный боец. Мне кажется, что у Конора лучше физическая подготовка и он умнее Чендлера», — приводит слова Армана Царукяна портал Yardbarker.

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