Арман Царукян объяснил, почему считает Конора Макгрегора фаворитом в бою с Чендлером

Топовый армянский боец Арман Царукян считает, что бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер не является умным бойцом и потерпит поражение в бою с известным ирландцем Конором Макгрегором.

«Он никогда не использует свой мозг и всегда дерётся ради болельщиков. Майкл попытается нокаутировать Конора, потому что тот очень опасен в первом раунде. Если это будет второй или третий раунд, то он проиграет бой. Он боец одного раунда. Если вы сможете справиться с ним во втором раунде, то вы обязательно выиграете. За ним интересно наблюдать, но он не очень умный боец. Мне кажется, что у Конора лучше физическая подготовка и он умнее Чендлера», — приводит слова Армана Царукяна портал Yardbarker.